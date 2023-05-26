Carly Chance, Steve Mutt, Diane “DB” Brown, Joe Garzo, Angela Pierce, Kimberly Hicks, Gyan Evans, Karen Straass and Frank Schultz.
12 Images

Over the Line beer festival -- 5/13/2023

OTL beer fest 2023 - 1.jpg

Carly Chance, Steve Mutt, Diane “DB” Brown, Joe Garzo, Angela Pierce, Kimberly Hicks, Gyan Evans, Karen Straass and Frank Schultz.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 2.jpg

Arnie and Ashley Valenzuela with Sarah Spees and Michael Flores.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 4.jpg

Max Nicholas and Mia Gonzalez.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 6.jpg

Alyssa Dronenburg  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 3.jpg

Kaitlyn Mehrwerth and Jen Griffin.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 5.jpg

Jamie Oh and Beatle Knapp.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 7.jpg

Bill Watts and Brian Marrs.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 8.jpg

Rick Bialick and Gordon Nikkola.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 9.jpg

Erin Mooney and Ryan Baughmann.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 10.jpg

“The Bud Light Girl Has Big Hands” team members Bryant Veigh, Ricky Gingras and Garrett Veigh.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 11.jpg

Elicia Lass and Hilary Lass.  (Milan Kovacevic)

OTL beer fest 2023 - 12.jpg

Justtine Stratton, Codie Simmons and Hannah Akamine.  (Milan Kovacevic)

1/12