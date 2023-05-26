Over the Line beer festival -- 5/13/2023

Carly Chance, Steve Mutt, Diane “DB” Brown, Joe Garzo, Angela Pierce, Kimberly Hicks, Gyan Evans, Karen Straass and Frank Schultz. (Milan Kovacevic)
Arnie and Ashley Valenzuela with Sarah Spees and Michael Flores. (Milan Kovacevic)
Max Nicholas and Mia Gonzalez. (Milan Kovacevic)
Alyssa Dronenburg (Milan Kovacevic)
Kaitlyn Mehrwerth and Jen Griffin. (Milan Kovacevic)
Jamie Oh and Beatle Knapp. (Milan Kovacevic)
Bill Watts and Brian Marrs. (Milan Kovacevic)
Rick Bialick and Gordon Nikkola. (Milan Kovacevic)
Erin Mooney and Ryan Baughmann. (Milan Kovacevic)
“The Bud Light Girl Has Big Hands” team members Bryant Veigh, Ricky Gingras and Garrett Veigh. (Milan Kovacevic)
Elicia Lass and Hilary Lass. (Milan Kovacevic)
Justtine Stratton, Codie Simmons and Hannah Akamine. (Milan Kovacevic)