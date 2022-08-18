Mark Perez, Nikki Majernik and Nancy Vides.
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Kiwanis Club of Pacific Beach’s ‘Wine-down Summer’ wine tasting - 8/13/2022

Mark Perez, Nikki Majernik and Nancy Vides.

Mark Perez, Nikki Majernik and Nancy Vides. (Milan Kovacevic)

Janet Brice and Vicki Forbes.

Janet Brice and Vicki Forbes. (Milan Kovacevic)

Nancy Vides, Vicki Majernik and Jim Moore.

Nancy Vides, Vicki Majernik and Jim Moore. (Milan Kovacevic)

Barb Serritella

Barb Serritella (Milan Kovacevic)

Sherrie Garrett and Patti De Hart.

Sherrie Garrett and Patti De Hart. (Milan Kovacevic)

Atta Erikas and Patti De Hart.

Atta Erikas and Patti De Hart. (Milan Kovacevic)

Janice Roussel, Atta Erikas and Brian Jackson.

Janice Roussel, Atta Erikas and Brian Jackson. (Milan Kovacevic)

Janis Peterson with Barb and Matt Serritella.

Janis Peterson with Barb and Matt Serritella. (Milan Kovacevic)

Paul Prather and Vicki Forbes.

Paul Prather and Vicki Forbes. (Milan Kovacevic)

Christy Serr and Steve Matzke.

Christy Serr and Steve Matzke. (Milan Kovacevic)

Dottie Miller and Dianne Brittingham.

Dottie Miller and Dianne Brittingham. (Milan Kovacevic)

Georgina Smith

Georgina Smith (Milan Kovacevic)

Ellen Citrano

Ellen Citrano (Milan Kovacevic)

Al Thomas and Tony Bayona.

Al Thomas and Tony Bayona. (Milan Kovacevic)

Janice Carrizosa and Greg Wilson.

Janice Carrizosa and Greg Wilson. (Milan Kovacevic)

Paula Patti

Paula Patti (Milan Kovacevic)

Brian Jackson, Rob Jackson and Matt Gorham.

Brian Jackson, Rob Jackson and Matt Gorham. (Milan Kovacevic)

Linda Dawson, Pam Mallory, Tanya Blane and Amanda Gavin.

Linda Dawson, Pam Mallory, Tanya Blane and Amanda Gavin. (Milan Kovacevic)

Mark Perez, Nancy Vides and Nikki Majernik taking a selfie.

Mark Perez, Nancy Vides and Nikki Majernik taking a selfie. (Milan Kovacevic)

Janice Carrizosa, Ellen Citrano and Denay Wilson.

Janice Carrizosa, Ellen Citrano and Denay Wilson. (Milan Kovacevic)

Annette Larson with John and Kim Tang.

Annette Larson with John and Kim Tang. (Milan Kovacevic)

Attendees sampling various vintages.

Attendees sampling various vintages. (Milan Kovacevic)

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