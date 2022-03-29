Discover Pacific Beach casino and awards night - 3/24/2022

Billy Ramirez, Lindsay McDermott, Megan Eriksen and Paul Muth. (Milan Kovacevic)
Karl Jaedtke (Milan Kovacevic)
Sharon Knott and Mike Houser. (Milan Kovacevic)
Christopher Ramos, Tristan Cleaver, Carl Anderson and Miguel Merez. (Milan Kovacevic)
Elvin and Nan Lai trying their luck at the blackjack table. (Milan Kovacevic)
Michi Maeda and Shelbi Annis checking in at the event. (Milan Kovacevic)
Amy Ballester and Oscar Rivera. (Milan Kovacevic)
Grace McCoi, Rukiya Fallahi and Dana Ramai. (Milan Kovacevic)
Lynne Kumra, Dianne Brittingham and Ellen Citrano. (Milan Kovacevic)
Jessica Rosales and Jack Bouley. (Milan Kovacevic)
Jessica Marsh and Bob Citrano. (Milan Kovacevic)
Joanna Jackson and Jerry McCleave. (Milan Kovacevic)
Megan Eriksen and Paul Muth. (Milan Kovacevic)
Daniella Marina and Jaime Villalva. (Milan Kovacevic)
Marc Crawford, Donna Franklin, Shawn Crawford and Steve Franklin. (Milan Kovacevic)
Andrea Loho, Natalie Atkins, and Blanca Lara-Lopez. (Milan Kovacevic)
Erika Smith, Kayla Salvas, Rosie Rattanavong and Antony Arana. (Milan Kovacevic)
Anna Grego and Misty Adkins. (Milan Kovacevic)
Rocio Fleckenstein, Liaha Greenstones, Julia Baker, Connie Evans and Andreana Lopez. (Milan Kovacevic)
Martina Tiempos and Jennifer Aguirre. (Milan Kovacevic)
Art Zadorozhny, Sunny Lee, Vanessa Bernal and Cherish Williams. (Milan Kovacevic)